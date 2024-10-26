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جنون التنقيب عن كنوز الأجداد.. ضبط 8 أشخاص خلال البحث عن الآثار بالقاهرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبو النجا:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 6 أشخاص بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار، في أحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار المذكور وضبط مالك العقار وخمسة أشخاص آخرين أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار. وعُثر بداخل العقار على حفرة بقطر ثلاثة أمتار وعمق ثمانية أمتار، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في عملية التنقيب.

وبمواجهتهم، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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