رئيس مجلس النواب الاميركي: يجب أن يعرف العالم أننا سندعم إسرائيل بالكامل إذا استمرت ايران في عنفها

أكد رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون أنه "يجب أن يعرف العالم أننا سندعم إسرائيل بالكامل إذا استمرت ايران في عنفها"، مشددا على ان "الكونغرس يقف بحزم إلى جانب إسرائيل وهي تضرب ايران دفاعا عن نفسها".

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