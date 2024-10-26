اليونيفيل اعلنت انسحاب جنودها من موقع مراقبة تابع لها في الضهيرة بعد تعرّضه لإطلاق النار من قبل الجيش الاسرائيلي

أعلنت القوات الدولية "اليونيفل" انسحاب جنودها، قبل يومين، من موقع مراقبة تابع للقوات في بلدة الضهيرة الحدودية في القطاع الغربي في جنوب لبنان، بعد تعرّضه لإطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي.

وذكرت «اليونيفل» في بيان، أمس، أن "جنود حفظ السلام المناوبين في موقع مراقبة دائم بالقرب من الضهيرة، كانوا يراقبون جنود الجيش الإسرائيلي وهم يقومون بعمليات تطهير للمنازل القريبة".

واضافت :"عندما لاحظ جنود الجيش الإسرائيلي أنهم تحت المراقبة، أطلقوا النار على الموقع، فانسحب الحرّاس المناوبون لتجنّب الإصابة".