النشرة: عمليات تفخيخ وتفجير واسعة في ديرسريان والعديسة سببت ارتجاجات في الارض

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن الجيش الاسرائيلي قام بعمليات تفخيخ وتفجير واسعة في ديرسريان والعديسة سببت ارتجاجات في الارض، شعر بها سكان البلدات المجاورة ظناً منهم أنها هزة أرضية.

وسبق أن أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من هزة أرضية شمالي البلاد، ليتبين فيما بعد ان الهزة ناتجة عن التفجيرات التي نفذها الجيش الاسرائيلي