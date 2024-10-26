نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في البيت الأبيض، تأكيده انه "نعمل على التوصل إلى إنهاء الحرب في لبنان ووقف إطلاق النار في غزة".
وأكد المسؤول الاميركي انه "تم الإعداد للهجوم الإسرائيلي على ايران بحيث يكون فعالا"، معتبرا انه "ستكون هناك تداعيات لأي رد إيراني".
واضاف :"إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة قبل شن ضرباتها لكن واشنطن لم تشارك في العملية".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: نعمل على التوصل إلى إنهاء الحرب في لبنان ووقف إطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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