نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: الضربة على ايران شملت في البداية بطاريات دفاع جوي ورادارات في سوريا والعراق

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين، تأكيدهم أن "الضربة على ايران شملت في البداية بطاريات دفاع جوي ورادارات في سوريا والعراق".

واشار المسؤولون الى انه "بعد تمهيد الهجوم أغارت الطائرات على منظومات دفاع جوي بإيران مع تجنب البنية التحتية للطاقة".