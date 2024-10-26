نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين، تأكيدهم أن "الضربة على ايران شملت في البداية بطاريات دفاع جوي ورادارات في سوريا والعراق".
واشار المسؤولون الى انه "بعد تمهيد الهجوم أغارت الطائرات على منظومات دفاع جوي بإيران مع تجنب البنية التحتية للطاقة".
كانت هذه تفاصيل خبر نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: الضربة على ايران شملت في البداية بطاريات دفاع جوي ورادارات في سوريا والعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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