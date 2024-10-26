المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: الهجوم الإسرائيلي تسبب في خسائر محدودة ونفتخر بقدرات بلادنا الدفاعية

شددت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية، فاطمة مهاجراني على ان قوة الدفاع الجوي لايران في التصدي للعدوان الصهيوني احيت العزة الوطنية للايرانيين، معتبرة ان "الشعب الإيراني يفتخر اليوم بالقوة الدفاعية لبلاده ويثق بها".

وأضافت: "كما أظهرت البيانات الرسمية للدفاع الجوي للبلاد، فإن الأضرار كانت محدودة ومن الضروري على الأهالي الكرام التزام الهدوء والابتعاد عن الشائعات ومتابعة الأخبار فقط من وسائل الإعلام الرسمية وبيانات قوة الدفاع الجوي".

وأكدت فاطمة مهاجراني: "ينبغي أن نعتز بقوة وسلطة شباب هذه الحدود والوطن، أنهم أحيوا العزة الوطنية للإيرانيين بأفعالهم".