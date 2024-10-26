الدفاع الجوي الإيراني يدعو الشعب إلى "التضامن والسلام"

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب ا)

دعت قيادة الدفاع الجوي الإيرانية اليوم السبت "الشعب الإيراني إلى الحفاظ على التضامن والسلام" في ضوء ما تعرضت له إيران من هجوم إسرائيلي.

وناشدت قيادة الدفاع الجوي في بيانها اليوم الشعب الإيراني "متابعة الأخبار المتعلقة بهذه الأحداث عبر وسائل الإعلام الوطنية وعدم الالتفات إلى ما يروج له إعلام العدو" بحسب ما أوردته وكالة مهر الإيرانية.

وجاء في البيان: "هاجم الكيان المزيف أجزاء من المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام صباح اليوم في عمل متواتر".

وأضافت القيادة "إنها تذكر الأمة الإيرانية النبيلة أنه على الرغم من التحذيرات السابقة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب أي عمل مغامرة، فإن هذا الكيان المزيف صباح اليوم في عمل مثير للتوتر، هاجم بعض المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وبينما نجح نظام الدفاع الجوي المتكامل للبلاد في اعتراض هذا العمل العدواني والتصدي له، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض الأماكن، وأبعاد هذه الحادثة قيد التحقيق".