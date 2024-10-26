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5 توصيات لحقوق المرأة أقرتها لجنة التضامن بمجلس النواب

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود العمرى

السبت، 26 أكتوبر 2024 04:00 ص

كشفت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، فى تقريرها الصادر بشأن خطة الحكومة للعام المالى الحالى 2024/2025 فيما يخص مجال حقوق المرأة بـ 5 توصيات مهمة، جاءت كالتالى:

1- العمل على صياغة سياسات تهدف إلى التصدى للموروثات الثقافية السلبية المتوارثة التى ترسخ التمييز ضد المرأة.

2- العمل على تعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المراة.


3- التوسع فى جمع البيانات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومى والمحلى بصفة دورية للتعرف على الفجوات التى تحول دون تمكين المراة.


4- تعزيز التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للمراة.


5- حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة.


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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