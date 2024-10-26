شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات لحقوق المرأة أقرتها لجنة التضامن بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، فى تقريرها الصادر بشأن خطة الحكومة للعام المالى الحالى 2024/2025 فيما يخص مجال حقوق المرأة بـ 5 توصيات مهمة، جاءت كالتالى:

1- العمل على صياغة سياسات تهدف إلى التصدى للموروثات الثقافية السلبية المتوارثة التى ترسخ التمييز ضد المرأة.

2- العمل على تعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المراة.



3- التوسع فى جمع البيانات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومى والمحلى بصفة دورية للتعرف على الفجوات التى تحول دون تمكين المراة.



4- تعزيز التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للمراة.



5- حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة.



