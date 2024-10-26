شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى الديمقراطى يبدأ مناقشة القوائم المالية للتصويت عليها والان مع تفاصيل الخبر

بدأ الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ،منذ قليل مناقشة واعتماد تقرير مراقب الحسابات واعتماد القوائم المالية السابقة، والتصويت عليها، وذلك خلال المؤتمر العام الدوري العادي اليوم الجمعة، بحضور فريد زهران رئيس الحزب.

كما يناقش المؤتمر جدول الأعمال التالي:

عرض ومناقشة تقرير رئيس الحزب عن الوضع السياسي الراهن وخطة الحزب المقبلة بالإضافة إلى النظر واعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات واعتماد القوائم المالية السابقة 'التصويت على مبادرة لإجراء بعض الترتيبات التنظيمية بالحزب.

يعقد المؤتمر بحضور أعضاء المؤتمر العام المنتخبين من الحزب وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب الذين تم توجيه الدعوة إليهم

جدير بالذكر أن المبادرة التي سيتم طرحها تم مناقشتها في اجتماع الهيئة العليا الذي عقد يوم الأربعاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤

وأوصت الهيئة العليا بطرح المبادرة على المؤتمر العام.

