شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرى الديمقراطى" يشكل لجنة مصغرة لإدارة شئون الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى مؤتمره العام الدورى العادى اليوم الجمعة لمناقشة عدد من الملفات الهامة، وسط حضور عدد كبير من أعضاء المؤتمر العام المنتخبين من الحزب، وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب الذين تم توجيه الدعوة إليهم.

تم عرض ومناقشة تقرير رئيس الحزب عن الوضع السياسى الراهن داخليًا وخارجيًا والحديث عن خطة الحزب المقبلة، كما تضمن المؤتمر تقارير من الأمين العام ونواب رئيس الحزب حول الأداء الحزبى فى مختلف الأمانات المركزية والجغرافية وأداء نوابه بالبرلمان بالإضافة لملف العلاقات الخارجية للحزب وعلاقاته بالأحزاب والمؤسسات وبالمصريين فى الخارج، كما تم مناقشة ميزانية الحزب واعتماد القوائم المالية السابقة.

وشهد المؤتمر كذلك الموافقة على مبادرة لإجراء بعض الترتيبات التنظيمية بالحزب، من أبرز بنودها أن يتولى رئيس الحزب، بالتنسيق مع كل الأطراف تشكيل لجنة مصغرة من قيادات الحزب برئاسته وعضوية 4 من أعضاء الحزب للمساهمة فى ادارة بعض الملفات فى المرحلة المقبلة الانتقالية وأهمها:

* الإعداد للمؤتمر العام المقبل فى عام 2026م.

* إدارة النقاش حول الشكل النهائى للائحة الحزب الجديدة لعرضها على المؤتمر العام 2026 فى صورتها النهائية.

* إعادة الهيكلة الإدارية والمالية للحزب، وتحديث الجهاز الإدارى بشريا وتقنيا.

* إعداد خطة الانتخابات البرلمانية المقبلة وتشكيل لجنة انتخابات لاختيار المرشحين والتحالفات مع الإقرار باستمرار فريد زهران رئيس الحزب فى تمثيل الحزب فى عملية التواصل السياسي، والتفاوض مع كافة الأطراف السياسية بشأن ترتيبات الانتخابات بمساعدة القيادات التنظيمية المختلفة كل فى موضعه.



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اجتماع الحزب (2)



اجتماع الحزب (3)



اجتماع الحزب (4)