شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف حددها التحالف الوطني لحملة "إيد واحدة".. أبرزها: تقديم الدعم الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

حدد التحالف الوطني للعمل اللأهلي التنموي أهدافا لحملة "إيد واحدة" التي أطلقها التحالف بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، منها تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة، وتعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.

وتهدف حملة "إيد واحدة" جهودها كمبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية ،حيث يضع التحالف الوطني للعمل الأهلي، أولوية لرعاية الفئات الأولى بالرعاية في مختلف فعالياته على مستوى الجمهورية.

وترتكز حملة "إيد واحدة" على تحسين حياة ملايين المصريين وتوفير لهم حياة كريمة، من خلال التعاون بين الحكومة والقطاع الأهلي، فتسعى الحملة إلى بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة.

وتأتي الخدمات التي تقدمها الحملة من خلال الدعم الغذائي لتوفير السلع الغذائية الأساسية للأسر المحتاجة، الدعم النقدي لتقديم مساعدات مالية مباشرة للأسر الأكثر احتياجا، الخدمات الصحية بتوفير الرعاية الصحية الأولية، وتنظيم قوافل طبية، وتقديم الأدويةـ، إضافة إلى مشاريع تنمية مجتمعية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية في المناطق النائية.