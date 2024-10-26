شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مدة فترة التصالح في مخالفات البناء تحمل الكثير من المرونة لخدمة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب حسن عمار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مد العمل في فترة التصالح في مخالفات البناء يحمل قدر كبير من المرونة من أجل المواطنين، وخاصة أنه كشفت نصوص وبنود القانون على أن هناك رغبة حقيقية من جانب الحكومة للتصالح مع المخالفين، وفقاً لضوابط معينة، ويظهر ذلك في تيسير بعض الاشتراطات التي حددتها لإتمام التصالح والتي تمنحك أيضاً مهلة السداد بنظام التقسيط.

وأضاف، أن الدولة تعكف الآن على دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، ومدى مرونة نصوصه وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، فقد تناولت اللائحة التنفيذية للقانون نقاط محددة نجحت في فصل الاشتباك في الكثير من إجراءات التصالح التي كانت مصدر قلق للمواطن، فقد منحته القدرة على التظلم وحددت أسعار وقيمة التصالح بناءاً على نوع المخالفة والمنطقة الجغرافية بشكل متوازن للغاية، كما وضعت أطر زمنية محددة حتى لا يقع المالك تحت فخ البيروقراطية والروتين، وهو ما يعد طفرة ودلالة قوية على الرغبة الجادة في تقنين أوضاع المخالفين.