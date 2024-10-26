شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار مد الفترة.. 3 حالات يحظر فيها القانون التصالح على مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

3 حالات حظرفيها قانون التصالح على مخالفات البناء، حيث نصت المادة 3 من القانون "إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ، يُحظر التصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية: الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وكذلك البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

والثالث، تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ).



