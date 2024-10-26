شكرا لقرائتكم خبر عن المصريين الأحرار: مشاركة مصر بقمة بريكس تحول تاريخى للدبلوماسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، عن اعتزازه العميق بمشاركة جمهورية مصر العربية كعضو في قمة مجموعة بريكس لعام 2024، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه المشاركة تمثل نقطة تحول تاريخية في مسار الدبلوماسية المصرية، وتؤكد مكانة مصر المتزايدة على الساحة الدولية.

وقال الحزب في بيان، إن كلمة الرئيس السيسي في القمة كانت قوية وكاشفة، حيث أكد على أهمية تعزيز النظام الدولي متعدد الأطراف كركيزة أساسية لتحقيق السلام والاستقرار، مشددًا على أن الأزمات المتلاحقة على الساحة الدولية قد أظهرت عجز النظام القائم في مواجهة التحديات العالمية بإنصاف، مما يستلزم إعادة التفكير في آليات التعاون الدولي.

وأضاف الحزب ، أن تجمع بريكس الاقتصادي يخلق التوازن بين القوى الاقتصادية العالمية وينهي أسطورة القطب الأوحد المهيمن والمتحكم، ويؤكد حزب المصريين الأحرار أن مصر تمثل لاعبًا رئيسًا في تعدد الأقطاب في العالم، حيث إن قيادة مصر الرشيدة تدرك أنه لا يجب هيمنة قوة واحدة غير منصفة وضاغطة على الدول النامية؛ لذا فإن تواجد مصر كعضو ومشارك في بريكس يمثل عبورًا جديدًا للاقتصاد المصري.

وأشار الحزب إلى أهمية حديث الرئيس السيسي عن ضرورة الدفع بتسويات مالية بالعملات المحلية واستثمار الميزات النسبية لدول بريكس لتعزيز المشروعات الاقتصادية والتنموية المشتركة، وهو الهدف المثالي من هذا التجمع الرائع.

وأوضح حزب المصريين الأحرار أن هذا التوجه يعكس رؤية مصر الاستراتيجية في بناء شراكات متينة مع الدول النامية، ويؤكد التزامها بتطوير آليات فعالة لتمويل التنمية.

وأكد الحزب أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس يعكس دورها المتزايد ويعزز قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة تحت قيادة حكيمة، تتطلع إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة تسهم في مواجهة التحديات العالمية مثل الفقر، والجوع، وتغير المناخ.

ودعا حزب المصريين الأحرار جميع القوى السياسية والمجتمعية الوطنية إلى دعم هذه المبادرات والتوجهات الهادفة لإرساء السلام وتحقيق تنمية مستدامة، وفقًا للرؤية المصرية الهادفة لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا لبلادنا.