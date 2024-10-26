شكرا لقرائتكم خبر عن فريد زهران: لابد من التسامح والنبل لحل الخلافات الداخلية والخارجية للحزب والان مع تفاصيل الخبر

أكد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي خلال كلمته بالمؤتمرالعام الدوري العادي اليوم الجمعة، للبت في جدول الأعمال، أن الوضع الدولي سيئ جدا بانهيار القيم علي مستوي العالم وما يحدث في غزه أبرز مثال علي ذلك.

وقال إن ما يحدث فى غزه بدعم أمريكي يؤكد انهيار القيم فى كل مكان، وأيضا الموقف الأوروبي ومثلها ما يحدث في سوريا و لبنان والسودان ، لكن هذا لا ينفي مسئولية العرب عما يحدث.

وعلي المستوي المحلي أكد "زهران"، أن المسئولية مشتركة بين كل الأحزاب والقوي السياسية للتفاعل على كل الأصعدة اقتصاديا وخارجيا، حيث إن هنالك أزمات اقتصادية داخلية ودولية تعاني منها مصر ولا يجوز أن نلقي بأسبابها علي الوضع الخارجي، مشيرا إلى أن الحزب قدم حلولا وخططا لحل تلك الأزمات.

وأضاف رئيس الحزب المصرى الديمقراطي أن الحزب أصبح له 10 نواب بمجلسي النواب والشيوخ ، كما أن الحزب خاص الانتخابات الرئاسية الأخيرة، الأمر الذي يعكس وجود تنافسية داخل الحزب وأن الحزب كمشروع ناشئ لابد أن نتعلم ونتحلى بالتسامح السياسي والنبل، والاتفاق على إدارة الصراع داخل الحزب بما لا يؤدى للانقسام أو التشتت فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.

وأشارإلى أن الحزب على استعداد للاتصال والتواصل والحوار مع كل المؤسسات، وأن هنالك استعداد للتحالف مع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، من أجل بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة ، دولة يتوفر فيها حرية الرأي والتعبير.



ويناقش الاجتماع خلال المؤتمر عرض و مناقشة تقرير رئيس الحزب عن الوضع السياسي الراهن وخطة الحزب المقبلة بالإضافة إلى النظر واعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات واعتماد القوائم المالية السابقة 'التصويت على مبادرة لإجراء بعض الترتيبات التنظيمية بالحزب.

يعقد المؤتمر بحضور أعضاء المؤتمر العام المنتخبين من الحزب وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب الذين تم توجيه الدعوة إليهم

جدير بالذكر أن المبادرة التي سيتم طرحها تم مناقشتها في اجتماع الهيئة العليا الذي عقد يوم الأربعاء 26 سبتمبر 20240، وأوصت الهيئة العليا بطرح المبادرة على المؤتمر العام.