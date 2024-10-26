شكرا لقرائتكم خبر عن في 10 نقاط.. تعرف على أبرز أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود العمرى الجمعة، 25 أكتوبر 2024 08:00 م

تستهدف مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى" الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية. ويأتى ذلك فى إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصرى وفى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، حيث تتمثل أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى»: 1- تحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة. 2- توفير فرص العمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي. 3- تحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات. 4- تقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية. 5- تحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة. 6- الاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعًا. 7- تعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية . 8- تعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات . 9- خلق أجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة وتحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم الأزهر والكنيسة والأوقاف . 10- خلق أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة .

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