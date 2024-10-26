شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشى: ما حدث اليوم من الاحتلال هو تعبير عن سلوكه الإجرامى مع الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تضامنه مع قناة «القاهرة الإخبارية» ومع مصورها المصاب، متنميًا السلامة له ولكل المصابين في الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال اليوم بحق الصحفيين في جنوب لبنان اليوم، متابعًا: «ما يحدث اليوم هو جريمة حرب مروعة، ارتقى خلالها 3 شهداء صحفيين».

وأضاف البلشي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن ما حدث اليوم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، هو تعبير عن سلوكه الإجرامي مع الصحفيين وناقلي الحقيقة، في محاولة لكتم أصوات الصحفيين ومنعهم من نقل الصورة الحقيقية للاحتلال، ومنعهم من نقل ما يقوم به الجيش في غزة ولبنان، وهذا يأتي تباعًا للجرائم التي يرتكبها الاحتلال منذ أكثر من عام راح ضحيتها أكثر 200 صحفي شهيد.

وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن استهدافات الاحتلال للصحفيين، تعتبر جريمة هي الأكبر في التاريخ الإنساني بحق الصحافة والصحفيين، العنوان الرئيسي لهذه الجريمة، هو محاولة إسكات الصحافة ومنع الصحفيين من تغطية الأحداث وإخفاء جرائم الاحتلال التي يرتكبها بشكل يومي بحق المدنيين.

وتابع: «ما يفعله الاحتلال هو جريمة تستحق محاكمة مرتكبيها أمام الجنائية الدولية، لوقف هذا العدوان المستمر، سواء على المدنيين في غزة والضفة الغربية ولبنان، أو ما يرتكبه في حق الصحافة والصحفيين، وهذا يتضح في كونه سلوكًا ممنهجًا، لاستهدافهم في فجر اليوم مقر إقامة الصحفيين».