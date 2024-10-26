شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس "المصرى الديمقراطى": نتبنى مبادرة لمعالجة الانقسامات داخل الحزب والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب محمود سامي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، إنه خلال الـ 8 شهور الماضية شارك الحزب المصري الديمقراطي في الكثير من الفعاليات والمؤتمرات الفاعلة، مثل مشاركته في إسقاط عضوية إسرائيل في الاتحاد التقدمي في سانتياغو ، مشيرا إلى أن هناك مبادرة لإعادة الحزب إلى هيبته ومعالجة الانقسامات من أجل تفعيل الممارسة السياسية خلال الشهور القادمة.

ومن جانبه أكد المهندس باسم كامل، الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه لابد أن يكون هناك عمل حزبي و سياسي حقيقي من خلال الأمانات المختلفة للحزب، من أجل خلق بيئة سياسية صالحة للعمل، جاء ذلك خلال المؤتمر العام الدوري العادي اليوم الجمعة ، و ذلك للبت في جدول الأعمال التالى:

عرض و مناقشة تقرير رئيس الحزب عن الوضع السياسي الراهن وخطة الحزب المقبلة بالإضافة إلى النظر واعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات واعتماد القوائم المالية السابقة 'التصويت على مبادرة لإجراء بعض الترتيبات التنظيمية بالحزب.

يعقد المؤتمر بحضور أعضاء المؤتمر العام المنتخبين من الحزب وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب الذين تم توجيه الدعوة إليهم.

جدير بالذكر أن المبادرة التي سيتم طرحها تم مناقشتها في اجتماع الهيئة العليا الذي عقد يوم الأربعاء 26 سبتمبر 20240، وأوصت الهيئة العليا بطرح المبادرة على المؤتمر العام.