نتنياهو وجالانت تحت الأرض.. ماذا حدث بعد الهجوم على إيران؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت صحيفة إسرائيل هايوم، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت يتواجدان بغرفة تحت الأرض في مقر وزارة الدفاع، وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش بدء ضرب أهداف في إيران.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله، إن الهجوم على إيران في مراحله الأولى، مضيفة أنه جرى إبلاغ واشنطن قبل البدء بتنفيذه.

وأضافت أن الطاقم الوزاري المصغر صدّق هاتفيا على الخطة، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت أعطيا الأمر ببدء تنفيذ الهجوم.

كانت عدة انفجارات هزت العاصمة الإيرانية طهران، وقالت مواقع إيرانية إن 5 انفجارات على الأقل هزت طهران ومدينة الكرج المجاورة.

وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن الغارات الإسرائيلية استهدفت محطة طاقة ومقرات للحرس الثوري، ولم يتم استهداف أي محطة طاقة نووية حتى الآن.