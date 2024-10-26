خارجية أميركا: بلينكن ونظيره المصري بحثا هاتفيًا جهود التوصل لحل دبلوماسي بشأن لبنان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي الوضع في الشرق الأوسط". وقالت "بلينكن شدد على ضرورة إنهاء الحرب بغزة وإطلاق سراح الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية". وكشفت أن "بلينكن ونظيره المصري بحثا جهود التوصل لحل دبلوماسي بشأن لبنان وعودة المدنيين لمنازلهم"، مضيفة "بلينكن شدد على ضرورة معالجة القادة اللبنانيين مسألة شغور منصب الرئاسة في البلاد بسرعة".

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