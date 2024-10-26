"اير فرانس" و"ترانسافيا" تمددان تعليق رحلاتهما إلى بيروت وتل أبيب باريس، فرنسا

أعلنت شركة الطيران الفرنسية "إير فرانس" وفرعها "ترانسافيا" المنخفض الكلفة الجمعة تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى تل أبيب حتى 29 تشرين الأول وإلى بيروت حتى 30 تشرين الثاني ضمنا، "بسبب الوضع الأمني"، وفق متحدث باسمهما.

وتسيّر ترانسافيا عادة رحلات إلى بيروت من مطار أورلي الباريسي ومن ليون ومرسيليا، وإلى تل أبيب من أورلي وليون.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.