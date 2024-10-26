معاريف عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي: من المتوقع أن تنتهي المناورة البرية في لبنان خلال أسابيع قليلة

نقلت صحيفة "معاريف" عن مسؤولين كبار في الجيش الإسرائيلي، قولهم إنه "من المتوقع أن تنتهي المناورة البرية في لبنان خلال أسابيع قليلة".

في وقت سابق، نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" عن مسؤولين كبار، أنه "يتوقع إنهاء المناورة البرية في جنوب لبنان خلال أسبوع أو أسبوعين"، وأن العملية باتت فؤ مراحلها النهائية.

يشار إلى أن يوم الجمعة شهد كثافة في عمليات حزب الله حيث وصل عدد العمليات إلى 48 عملية شملت استهداف جنود وتدمير دبابات ميركافا وقصف مستوطنات في الشمال.