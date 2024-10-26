جامعة الأزهر تفتح تحقيقاً لكشف ملابسات واقعة تسمم طالبات الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

أعلن الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، عن فتح تحقيق في ملابسات حادث تسمم طالبات في المدينة الجامعية بالأقصر.

وأكد عبدالمالك، استقرار الحالات الصحية لطالبات المدينة الجامعية وخروجهم من المستشفى، مشيراً إلى الاتفاق مع وزارة الصحة على إبقاء أطباء داخل المدينة؛ لمتابعة أي حالات طارئة.

وأوضح عبد المالك، أن قيادات الجامعة بفرع أسيوط، تحركوا فور علمهم بالخبر، وفقًا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وظلت المتابعة مستمرة لحظة بلحظة من فضيلة الإمام، ورئيس الجامعة، وتكاتفت جميع أجهزة الدولة بمحافظة الأقصر للاطمئنان على الطالبات، وخرجن من المستشفى بعد توقيع الفحص الطبي عليهن، وتبين عدم وجود تسمم.