اخبار العالم

الأمم المتحدة: استهداف الحدود بين لبنان وسوريا يهدد شريان حياة رئيساً

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - بيروت (الاتحاد)

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن استهداف الغارات الجوية الإسرائيلية لمعبر حدودي لبناني مع سوريا يهدد طريقاً رئيساً للأشخاص الذين يريدون الفرار من الحرب الدائرة في لبنان. 
وقالت رولا أمين، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في إفادة صحفية في جنيف، إن «هذا يعيق ويهدد حقاً شريان حياة رئيساً يستخدمه الناس للهروب من النزاع في لبنان والعبور إلى سوريا». 
وقالت: «معاناة هؤلاء الأشخاص الذين يعبرون الحدود لا تنتهي عند الحدود، إذ يواجهون كارثة إنسانية في سوريا». وأشارت إلى أن 430 ألف شخص فروا إلى سوريا وحدها منذ بدء التصعيد.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا