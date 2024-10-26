مسيّرة تتسبب باندلاع حريق في كييف

ابوظبي - سيف اليزيد - اصطدمت مسيّرة ببرج سكني في العاصمة الأوكرانية كييف، الجمعة، ما أدى لاشتعال النيران وتضرر شقق في ثلاثة طوابق على الأقل، وفق السلطات.

وأفاد مراسل صحافي بمشاهدة ما بدا أنها مسيّرة تحلّق في الأجواء قبل أن تصطدم بالمبنى، وتتسبب باندلاع حريق.

ولم ترد على الفور أي تقارير تفيد بوقوع إصابات، لكن السلطات قالت إن أجهزة الطوارئ ما زالت بصدد الاستجابة للحادثة.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف، في منشور على تطبيق "تلغرام"، أنه "في منطقة سولوميانسكي، تشتعل النيران في الطوابق العليا من برج أصابته مسيّرة. أجهزة الطوارئ موجودة في مكان الحادث".

وأوضح أن الشقق المتضررة تقع في الطوابق 17 و18 و19.

تقع منطقة سولوميانسكي في غرب مدينة كييف.