أعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:45 من مساء يوم الجمعة 25-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في محيط موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بِصلية صاروخية".
وأكد أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، شَنَّ مجاهدو المقاومة ساعة 17:30 من عصر يوم الخميس 24-10-2024 هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط مستوطنة يعرا وأصابت أهدافها بِدقة".
وأوضح أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 18:00 من عصر يوم الخميس 24-10-2024 هجوماً جوياً بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في كسارة كفرجلعادي وأصابت أهدافها بِدقة".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله أعلن استهداف قوات إسرائيلية بمحيط موقع رويسات العلم ويعرا وكسارة كفرجلعادي بالصواريخ والمسيّرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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