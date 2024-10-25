حزب الله: استهدفنا تجمعَين لقوات العدو في مستعمرتَي كفرجلعادي ومسكفعام بالصواريخ

أعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من مساء يوم الجمعة 25-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفرجلعادي بِصلية صاروخية".

كما أعلن أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:40 من مساء يوم الجمعة 25-10-2024 تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بِصلية صاروخية".