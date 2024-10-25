اكد وزير النقل علي حمية انه "من أولوياتنا وقف إطلاق النار في لبنان"، مشيرا الى ان "الجانب الفرنسي أكد على أهمية تطبيق القرار 1701". واوضح ان "الرؤيتين الفرنسية والأميركية أصبحتا متطابقتين".
ولفت في حديث لقناة "الجزيرة"، الى أن "الحكومة أكدت مرارا قبولها القرار 1701 لكن الأولوية الآن لوقف إطلاق النار"، مشددا على أن "قصف المعابر البرية يفاقم معاناة المدنيين". وذكر أن "الحكومة تحاول عبر اتصالات دولية تحييد المرافق العامة".
واوضح أن "المعابر البرية مدنية خالصة وتخضع بالكامل للقانون اللبناني"، مشيرا الى أن "القصف قرب مطار بيروت الدولي يعرض سلامة الملاحة الجوية لخطر كبير".
كانت هذه تفاصيل خبر حمية: الحكومة تحاول عبر اتصالات دولية تحييد المرافق العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.