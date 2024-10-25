حمية: الحكومة تحاول عبر اتصالات دولية تحييد المرافق العامة

اكد وزير النقل علي حمية انه "من أولوياتنا وقف إطلاق النار في لبنان"، مشيرا الى ان "الجانب الفرنسي أكد على أهمية تطبيق القرار 1701". واوضح ان "الرؤيتين الفرنسية والأميركية أصبحتا متطابقتين".

ولفت في حديث لقناة "الجزيرة"، الى أن "الحكومة أكدت مرارا قبولها القرار 1701 لكن الأولوية الآن لوقف إطلاق النار"، مشددا على أن "قصف المعابر البرية يفاقم معاناة المدنيين". وذكر أن "الحكومة تحاول عبر اتصالات دولية تحييد المرافق العامة".

واوضح أن "المعابر البرية مدنية خالصة وتخضع بالكامل للقانون اللبناني"، مشيرا الى أن "القصف قرب مطار بيروت الدولي يعرض سلامة الملاحة الجوية لخطر كبير".