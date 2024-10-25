"السكينة اخترقت القصبة الهوائية".. 600 جنيه تشعل نار الفتنة بين شابين بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات مباحث العجوزة تفاصيل شروع شخص في قتل شاب طعنا بسكين بالرقبة بمنطقة ميت عقبة.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث العجوزة توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين "عبد الرحمن 26 سنة" وآخر بسبب خلاف على 600 جنيه.

سرعان ما تطورت المشادة إلى مشاجرة سدد الثاني للأول طعنة بالرقبة -اخترقت القضبة الهوائية- لكن سرعة نقله إلى مستشفى إمبابة العام وتدخل الطاقم الطبي بقسم الاستقبال أنقذه من الموت المحقق.

في أقل من ساعة، تمكن معاون مباحث العجوزة الرائد محمد وحيد من ضبط المتهم والسكين المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.