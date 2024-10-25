الانتخابات الأمريكية.. قراصنة صينيون يخترقون هاتف ترامب ونائبه

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الجمعة، أن قراصنة صينيين يُعتقد أنهم اخترقوا شبكات الاتصالات الأمريكية و استهدفوا بيانات من هواتف يستخدمها الرئيس السابق المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، ومرشحه لمنصب نائب الرئيس السيناتور جي دي فانس.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين "مطلعين على الاختراق"، أن محققين يعملون على تحديد بيانات الاتصالات التي تم أخذها أو ملاحظتها "من خلال هذا الاختراق المتطور لأنظمة الاتصالات".

قد يكون نوع المعلومات الموجودة على الهواتف التي يستخدمها مرشح رئاسي وزميله في الترشح منجمًا ذهبياً للمعلومات حول اتصالات مرشح رئاسي ونائبه، حتى في غياب محتوى المكالمات والرسائل. ويمكن أن يساعد أيضاً خصماً مثل الصين في تحديد واستهداف الأشخاص في الدائرة الداخلية لترمب بشكل أفضل.

وجاء هذا الكشف في المراحل الختامية للتحقيق في استهداف قراصنة إيرانيين فريق ترامب ودائرته الداخلية برسائل بريد إلكتروني تصيدية نجحت جزئياً على الأقل في الوصول إلى اتصالات ووثائق حملته.

كما تم تشديد الأمن حول ترامب نتيجة لتهديدات الاغتيال من إيران.

ولم يتطرق ستيفن شيونغ، المتحدث باسم حملة ترامب بشكل مباشر إلى ما إذا كانت الهواتف التي يستخدمها المرشح ونائبه قد تم استهدافها. ولكنه انتقد في بيان البيت الأبيض ومنافسة ترامب نائبة الرئيس كامالا هاريس، وسعى إلى إلقاء اللوم عليهم للسماح لعدو أجنبي باستهداف الحملة.

وفي وقت سابق من هذا العام، اكتشف مسؤولو الأمن وجود مجموعة قرصنة تابعة للصين في أنظمة الاتصالات الأمريكية تسمى "إعصار الملح". لكن المسؤولين قالوا إن المحققين لم يقرروا إلا مؤخراً أن القراصنة كانوا يستهدفون أرقام هواتف محددة.



وقال المسؤولون، إن فريق حملة ترامب علم هذا الأسبوع، أن المرشح الرئاسي الجمهوري وزميله في الترشح كانا من بين عدد من الأشخاص داخل الحكومة وخارجها تم استهداف أرقام هواتفهم من خلال اختراق أنظمة الهواتف.