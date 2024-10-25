الحكومة اللبنانية: أكثر من نصف مليون شخص عبروا إلى سوريا هربا من الحرب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلنت اللجنة الحكومية اللبنانية لإدارة أزمة النازحين، الجمعة، عبور أكثر من نصف مليون شخص الحدود إلى سوريا هربا من الحرب في لبنان.

وأوضحت اللجنة، أن هذا العدد توجه إلى سوريا خلال أكثر من شهر مع استمرار الحرب بين حزب الله وإسرائيل.

وقالت اللجنة في بيان: "من تاريخ 23 سبتمبر حتى 25 أكتوبر 2024 سجل الأمن العام (اللبناني) عبور 348237 مواطنا سوريا و156505 مواطنين لبنانيين إلى الأراضي السورية".

وكان ناصر ياسين وزير البيئة ورئيس اللجنة الوطنية للطوارئ في لبنان قد قال، الثلاثاء، إن بلاده يحتاج إلى 250 مليون دولار شهريا لمساعدة ما يربو عن مليون نازح بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وأضاف لرويترز أن تعامل الحكومة، بدعم من مبادرات محلية ومساعدات دولية، لم يغطي سوى 20 بالمئة من احتياجات نحو 1.3 مليون نازح يقيمون حاليا في مبان عامة أو مع أقاربهم.

وقال ياسين إن هذه الاحتياجات من المرجح أن تتزايد، إذ تدفع موجات الغارات الجوية اليومية المزيد من الناس إلى مغادرة منازلهم بينما تبذل الحكومة اللبنانية جهودا لإيجاد سبل لإيوائهم.

وأردف قائلا: "نحن بحاجة إلى 250 مليون دولار شهريا" لتغطية تكاليف الخدمات الأساسية من الغذاء والمياه والصرف الصحي والتعليم للنازحين.

وتحولت مدارس ومجزر قديم وسوق للمواد الغذائية الطازجة ومجمع سكني شاغر إلى مراكز إيواء جماعية خلال الأيام الماضية.

وتابع ياسين: "نعمل على تحويل أي شيء، أي مبنى عام. هناك الكثير الذي يتعين القيام به".