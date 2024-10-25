غارات إسرائيلية على تول وعيناثا والخيام

شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتَين على عيناثا والخيام. واغار الطيران الحربي مستهدفا منزلا في بلدة تول ودمره، واتبعها بغارة مماثلة في المنطقة ذاتها.

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