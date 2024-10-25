رئيس الوزراء الإيرلندي التقى ميقاتي: العنف في الشرق الأوسط بلغ مستويات غير مقبولة وعلى المجتمع الدولي بذل جهود لوقفه

رحب رئيس وزراء إيرلندا سيمون هاريس برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في العاصمة الإيرلندية دبلن، كـ"أول رئيس حكومة لبناني يزور إيرلندا"، مؤكدا "تضامن إيرلندا مع لبنان، لا سيما في هذه المرحلة"، مشددا على أن "بلاده طالبت عبر المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي المنضوية فيها بالضغط لوقف إطلاق النار في لبنان وطالبت كل الاطراف بتطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1701". وذكر "كما أننا ندين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل".

وأشار إلى أن "دائرة العنف في الشرق الأوسط بلغت مستويات غير مقبولة"، مشددا ان "على المجتمع الدولي بذل جهود إضافية ونوعية لوقف دائرة العنف".

بدوره، شدد ميقاتي "على شكر لبنان لإيرلندا لوقوفها بجانبه ولكونها من أوائل الدول الأوروبية التي لديها مشاركة فاعلة في عداد قوات اليونيفيل"، مشيدا بـ"التضحيات التي قدمتها إيرلندا وجنودها في لبنان". كما شكر لـ"إيرلندا وقوفها الدائم مع القضايا الإنسانية والمحقة، وفي مقدمها قضية فلسطين"، مؤكدا أن "رمزية هذه الزيارة هي شكر الدول التي تقف دائما بجانب لبنان".