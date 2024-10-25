الخارجية دانت الهجوم على مقر شركة "توساش" التركية مستنكرة كل أشكال العنف والإرهاب

دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان، "بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع على مقر شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في أنقرة وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا". وأكدت "تضامن لبنان ووقوفه بجانب الجمهورية التركية"، مستنكرة "كل أشكال العنف والإرهاب". وعزت أسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى.

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