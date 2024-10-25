حزب الله: تصدينا لمسيرة هرمز 450 فوق النبطية بصاروخ أرض - جو وأجبرناها على مغادرة الأجواء اللبنانية

أعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‌‏تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدات ‏الدفاع ‏الجوي عند الساعة 04:30 من بعد ظهر يوم الجمعة 25-10-2024 لمسيرة هرمز 450 فوق منطقة النبطية الإقليم بصاروخ أرض - جو وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.