حزب الله: قصفنا صفد واستهدفنا مربض مدفعية العدو في نافه زيف وتجمعًا للقوات الإسرائيلية في موقع المنارة

أعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:30 من عصر يوم الجمعة 25-10-2024، مربض مدفعية العدو في نافه زيف بصلية صاروخية".

وفي بيان آخر، أفاد الحزب بأنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:45 من عصر يوم الجمعة 25-10-2024، تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المنارة بقذائف المدفعية".

وأفاد بأنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:45 من عصر يوم الجمعة 25-10-2024، مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية".