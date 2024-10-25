أشار الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، إلى أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 08:00 من صباح اليوم الجمعة، تجمّعًا لقوّات العدو على الأطراف الشّرقيّة لبلدة الطيبة بصلية صاروخيّة".
ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 09:00 من صباح اليوم، تجمّعًا لقوّات العدو بين مسكفعام وعديسة بصلية صاروخيّة".
وأعلن الإعلام الحربي في بيان ثالث، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 10:00 من صباح اليوم الجمعة، تجمّعًا لقوّات العدو شمالي كفرجلعادي، بصلية صاروخيّة".
وأفاد بأنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا كذلك عند السّاعة 01:00 من بعد ظهر اليوم، تجمّعًا لقوّات العدو في محيط موقع المرج، بصلية صاروخيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تجمعات لقوات العدو شرقي الطيبة وبين مسكفعام وعديسة وشمالي كفرجلعادي وبمحيط موقع المرج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.