"حزب الله": استهدفنا تجمعات لقوات العدو شرقي الطيبة وبين مسكفعام وعديسة وشمالي كفرجلعادي وبمحيط موقع المرج

أشار الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، إلى أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزّة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏شنّ مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 08:00 من صباح اليوم الجمعة، تجمّعًا لقوّات العدو على الأطراف الشّرقيّة لبلدة الطيبة بصلية صاروخيّة".

ولفت في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 09:00 من صباح اليوم، ‏تجمّعًا لقوّات العدو بين مسكفعام وعديسة بصلية صاروخيّة".

وأعلن الإعلام الحربي في بيان ثالث، أنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا أيضًا عند السّاعة 10:00 من صباح اليوم الجمعة، ‏تجمّعًا لقوّات العدو شمالي كفرجلعادي، بصلية صاروخيّة".

وأفاد بأنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا كذلك عند السّاعة 01:00 من بعد ظهر اليوم، تجمّعًا لقوّات العدو في محيط موقع المرج، بصلية صاروخيّة".