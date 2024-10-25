هوكشتاين: أعتقد أنه يمكن إنهاء الحرب بين إسرائيل ولبنان وفق القرار 1701

أشار المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، "أنني أعتقد أنه يمكن إنهاء الحرب بين إسرائيل ولبنان وفق القرار 1701". ولفت إلى أن "إسرائيل وحزب الله يتبادلان الاتهامات بعدم الالتزام بالقرار 1701 والحقيقة أنهما لم يلتزما به". وأضاف هوكشتاين "يجب السماح للقوات المسلحة اللبنانية بالانتشار فعليا في جنوب لبنان والقيام بوظيفتها".

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