حزب الله يستهدف قاعدة فيلون ودبابتي ميركافا إسرائيليتين عند أطراف بلدة عديسة الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة، عن استهداف قاعدة فيلون الإسرائيلية بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية ودبابتي ميركافا عند أطراف بلدة عديسة في جنوب لبنان بِصاروخين موجهين، مما أدى إلى احتراقهما وقتل وجرح أفرادهما.

وفي بيانات سابقة، قال الحزب إن عناصره استهدفوا اليوم قاعدة الكرمل الإسرائيلية جنوب حيفا بصلية صاروخية نوعية، ومستوطنة المنارة وموقع حبوشيت الإسرائيليين بصليات صاروخية، وتجمعاً لِقوات إسرائيلية في مستوطنة المالكية، وعند أطراف بلدة مروحين في جنوب لبنان، ودبابة ميركافا إسرائيلية عند أطراف البلدة.

كما استهدفت عناصر الحزب، بحسب بيانات سابقة، تجمعاً لِقوات إسرائيلية في ثكنة شوميرا الإسرائيلية بالصواريخ، وعند الأطراف الشرقية لِبلدتي عيترون والطيبة في جنوب لبنان بِقذائف المدفعية والصواريخ، وموقع البغدادي الإسرائيلي بالمسيّرات الانقضاضية.

وأعلن الحزب أيضا عن استهداف تجمعاً لِقوات إسرائيلية بين مستوطنة مسكفعام وبلدة العديسة الجنوبية وفي شمالي كفرجلعادي وفي محيط موقع المرج الإسرائيلي، ومستوطنة كرمئيل الإسرائيلية ومدينة صفد بِصليات صاروخية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي عن بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.