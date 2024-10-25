بحضور شيخ الأزهر.. بروتوكول بين "الرعاية الصحية" وبيت الزكاة لعلاج المرضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

شهد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين هيئة الرعاية الصحية وبيت الزكاة والصدقات لعلاج المرضى غير المؤمن عليهم من غير القادرين، بمقر مشيخة الأزهر.

وقع البروتوكول الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الأسبق، والمدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات.

وأكد الإمام الأكبر ضرورة تقديم خدمة صحية مميزة للفقراء والمحتاجين، وتوفير أحدث المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية، لضمان التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة، مؤكدا أن توجيهاته الدائمة لبيت الزكاة والصدقات لاستثناء المرضى من الإجراءات الروتينية التي تستلزم وقتًا طويلًا لاستخراج موافقات العلاج لغير القادرين، مؤكدًا أن كل شيء محتمل إلا ألم المرض، ولذا فقد جعل الله له منزلة كبيرة في محو الذنوب وتكفيرها.

وقال السبكي، إن بروتوكول التعاون بين الهيئة وبيت الصدقات والزكاة ، يأتي في إطار دور الهيئة كونها أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية، لافتًا أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تغطية تكلفة العلاج للمرضى غير المؤمن عليهم من غير القادرين.

وأعرب عن اعتزازه بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات لدوره الفعَّال في مساعدة الأسر غير القادرة وتقديم الرعاية الطبية الضرورية لكافة الفئات بغض النظر عن وضعها المالي أو حالة تغطيتها التأمينية.

وأضاف رئيس الهيئة: أن الهيئة تسعى من خلال هذا البروتوكول إلى تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والأهلي لتقديم أفضل الخدمات الصحية، وتوسيع مظلة الحماية المالية لكافة المواطنين، بما يضمن توفير الرعاية الصحية ذات الجودة العالية للجميع.

وثمن دور بيت الزكاة والصدقات، لدوره كأحد الجهات المانحة للتبرعات العينية والمادية، وخاصة برنامج صحة (خدمات صحية وعلاجية) الذي يتبناه بيت الزكاة والصدقات، والذي يرتكز على تقديم مساعدات مباشرة متمثلة في "صرف الأدوية، وإجراء العمليات، وتوفير مستلزمات جراحية، وشراء مستلزمات طبية .. إلخ" للأسر أو الأفراد التي تعرضت أو تعاني من مشكلات صحية، وغير قادرة على الإيفاء والتكفل بمتطلبات الحياة، وكذلك من لم يستطع تلقي ذات الخدمة من غير المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبها أعربت المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، عن سعادتها بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، لافتة إلى التأثير الملموس والطفرة النوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلال منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.