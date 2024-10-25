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"كانت رايحة الدرس".. مصرع طالبة ثانوية عامة دهسها قطار في المنوفية

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

لقيت طالبة بالصف الثالث الثانوي مصرعها على شريط السكة الحديد بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، أثناء ذهابها لإحدى الدروس الخصوصية، ومرورها من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

تلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع الطالبة "إيمان.م.ا.ح" 18 عامًا، مقيمة بقرية أجهور الرمل، إثر دهسها من أحد القطارات المارة بمدينة قويسنا، وتحول جسدها إلى أشلاء، ونقل الجثمان إلى مستشفى قويسنا العام تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتنتظر أسرتها انتهاء تصاريح الدفن لتشييع جثمانها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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