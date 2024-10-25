إندونيسيا تتطلع إلى الانضمام إلى مجموعة “بريكس” وتدعو إلى وقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم، أن إندونيسيا تتلع للانضمام إلى مجموعة “بريكس”.

وجاء في بيان الوزارة “أعرب وزير الخارجية سوغيونو في قمة “بريكس+” عن نية إندونيسيا للانضمام إلى “بريكس”​​.

وأضاف، أن الانضمام إلى مجموعة “بريكس” يعزز مكانة إندونيسيا كجسر بين البلدان المتقدمة والنامية، الملتزمة بتعزيز الأمن الغذائي واستدامة الطاقة والحد من الفقر في الجنوب العالمي.

وأشار البيان إلى أن إندونيسيا أكدت في قمة “بريكس” على أهمية التضامن العالمي، ودعت إلى وقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان.

واختتمت أمس، في مدينة قازان الروسية فعاليات قمة “بريكس” بنسختها الـ 16، بمشاركة نحو 40 دولة.

وتعد هذه القمة الأولى بعد انضمام خمس دول جديدة إلى مجموعة “بريكس” منذ بداية العام 2024.

وترأست روسيا قمة “بريكس” هذا العام، تحت شعار “تنمية عادلة في عالم متعدد الأقطاب من أجل تحقيق الأمن الشامل”.

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