إعصار “دانا” يضرب مناطق ساحلية شرق الهند

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب إعصار “دانا” مناطق ساحلية في أوديشا و البنغال الغربية، شرق الهند، اليوم، دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن، وذلك بعدما أجلت السلطات ملايين من السكان إلى ملاجئ.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الهندية في بيان، أن الإعصار “دانا” ضرب اليابسة مساء الخميس، ما أدى إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح بلغت سرعتها نحو 110 كيلومترات في الساعة.

وقالت الهيئة: “إنه من المتوقع أن يتحرك الإعصار باتجاه الشمال الغربي عبر شمال أوديشا ويضعف تدريجيًا خلال الساعات المقبلة”.

وكانت السلطات المحلية في اوديشا و البنغال الغربية، أجلت ملايين من السكان من الخليج 365 الساحلية إلى ملاجئ تحسبًا لهبوب الإعصار “دانا”، كما ألغت خدمات الطيران والقطار، وأغلقت المؤسسات التعليمية في عدة مناطق.

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