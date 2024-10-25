حريق حرج السفيرة مستمر لليوم الرابع وطوافات الجيش وعناصر ومتطوعين يسعون لإخماده

تستمر لليوم الرابع على التوالي، عمليات إخماد الحريق الكبير المندلع في حرج السفيرة الصنوبري في الضنية لجهة بلدة بطرماز، من غير أن تستطيع الفرق والعناصر العاملة على إخماده في إطفائه والسيطرة عليه.

واتسعت رقعة الحريق داخل الحرج، فبعدما كان الحريق مقتصراً على بعض الجوانب في أسفل الحرج لجهة بلدة بطرماز، إمتد الحريق بشكل كبير خلال الساعات الماضية إلى وسط الحرج صعوداً إلى أعلاه، مستفيداً من شدة الرياح التي ساعدت في اتساعه وخروجه عن السيطرة، حيث شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان ترتفع من داخل الحرج من مناطق بعيدة، وسط مخاوف من القضاء على مساحة حرجية واسعة لا يمكن تعويضها، واقترابه من الأراضي الزراعية والمناطق السكنية.

وتبذل طوافات الجيش اللبناني وعناصر الجيش والدفاع المدني ومركز أحراج الضنية والبلديات وجهاز الطوارىء والإغاثة ومتطوعون جهوداً كبيرة من أجل الحؤول دون اتساع رقعة الحريق، إلا أن وجود الحريق في مناطق وعرة داخل الحرج وعدم وجود طرقات داخله لا تسمح لآليات الإطفاء بالوصول إليه، جعل جهود إخماد الحريق تقتصر على طوافات الجيش اللبناني وعناصر ومتطوعين يسعون لإخماده يدويا بواسطة معدات بدائية.