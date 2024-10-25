ادّعى المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأنّ "طائرات حربيّة لسلاح الجو شنّت بتوجيه من هيئة الاستخبارات خلال اللّيلة الماضية، غارات استهدفت بنى تحتيّة عسكريّة تابعة لـ"​حزب الله​" في معبر جوسيا الحدودي شمال منطقة ​البقاع​". وزعم في تصريح، أنّ "الحزب كان يخطّط لنقل أسلحة عبر معبر جوسيا، الّذي يخضع لسيطرة النّظام السّوري، ويشرف عليه الأمن العسكري السّوري"، مشيرًا إلى أنّه "يتمّ نقل الأسلحة من خلال الوحدة 4400، وحدة نقل الأسلحة والتّعاون في "حزب الله"، بهدف استعمالها ضدّ الجبهة الدّاخليّة الإسرائيليّة وقوّاتنا في جنوب لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم استهداف بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في معبر جوسيا الحدودي شمال البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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