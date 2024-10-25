4 شهداء في خربة سلم وغارات على المنصوري والخيام وكفرحونة

أفاد مراسل النشرة في الجنوب، عن غارات إسرائيلية استهدفت بلدات كفرحونة، المنصوري والخيام. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، عن غارة نفذها الطيران الإسرائيلي على مبنى في بلدة خربة سلم. والحصيلة الأوليه 4 شهداء و4 جرحى.

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