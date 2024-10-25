أكدت مصادر امنية لبنانية للـLBCI بعد أخبار عن إعادة إسرائيل راهبة إلى لبنان، أن "في 15 تشرين الأول 2024 خلال توغل الجيش الاسرائيلي في بلدة القوزح، أخذ راهبة من منزلها في القوزح، وهي تحمل الجنسية الفرنسية وتسكن هناك، ونقلها الى الداخل الاسرائيلي، فمكثت يومين واعادوها الى اليونيفل وتسلمتها مخابرات الجيش بدورها". وقالت: "لا تزال تتابع الجهات الامنية هذا الموضوع".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر "LBCI": الجيش الإسرائيلي أخذ راهبة من القوزح في 15 تشرين الأول وتسلمها الجيش بعد يومين من اليونيفيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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