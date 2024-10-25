زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، أنّ "خلال اللّيلة الماضية، شنّت طائرات سلاح الجو الحربيّة بتوجيه استخباري دقيق، غارات استهدفت مواقع عدّة لإنتاج وسائل قتاليّة ومقرّات تابعة لركن الاستخبارات ومنظومة الدّفاع الجوّي التّابعة لـ"حزب الله" في ​بيروت​". وادّعى أنّ "الأهداف كانت موجودة تحت وداخل مبانٍ في المناطق السّكنيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة مواقع لإنتاج وسائل قتالية ومقرات لـ"حزب الله" في بيروت أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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