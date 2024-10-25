أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر إسرائيلي، بأن "رئيس الموساد بحث في القاهرة مع رئيس المخابرات المصرية صفقة الأسرى". وقال المصدر إن "اللقاء جرى بروح طيبة من منطلق التفاهم ومكانة مصر بالحفاظ على اتفاقيات السلام". ويصل وفدان أميركي وإسرائيلي برئاسة رئيس الموساد دافيد برنياع إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام المقبلة، لبحث سبل تحريك المفاوضات، في محاولة للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، ووقف الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم،؛ علما بأن المفاوضات متوقفة منذ مدة طويلة في ظل التصعيد الإسرائيلي في غزة وكذلك في لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت: رئيس الموساد بحث في القاهرة مع رئيس المخابرات المصرية صفقة الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.